Volvo ruft knapp 2.700 Autos zurück

In Österreich müssen 2.739 Autos in die Werkstatt zurückgeholt werden. Betroffen sind diverse Diesel-Modelle vom V40 über den V70 bis zum S80 und XC90 – Baujahr: 2015 und 2016. Der Grund sind mögliche Risse an einem Kraftstoffschlauch.

Volvo hat alle betroffenen Autobesitzer über die Rückholaktion informiert. In dem Schreiben an die Autobesitzer heißt es, dass "einige Fahrzeuge kleine Risse im Schlauch an einer Kraftstoffleitung im Motorraum aufweisen können. Dies kann zu Kraftstoffaustritt im Motorraum führen."

Jener Schlauch müsse ersetzte werden. Die Reparaturarbeiten dauern in etwa eine Stunde und sind nicht zu bezahlen. Volvo versichert weiter, dass es bisweilen keine Meldungen über Verletzungen oder Schäden gebe.

