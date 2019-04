Xbox: Microsoft streicht Laufwerk

Es tut sich wieder etwas in Sachen Konsolen: Laut Winfuture.de will Microsoft ab 7. Mai um 229,99 € eine Digital-Edition der Xbox One S anbieten.

Der Preis ist angesichts des fehlenden Disk-Laufwerks und einer angeblich nur 1 TB großen Festplatte happig, drei vorinstallierte Spiele ("Minecraft", "Sea Of Thieves",

"Forza Horizon 3") sollen dennoch Käufer anlocken. Zusätzliche Games gibt’s als Download im Microsoft Store.

Nächste Generation

Als wahrscheinlich gilt zudem, dass Microsoft auf der US-Spielemesse E3 (11.–13. Juni) mehr zur nächsten Konsolen-Generation verrät. Gerüchte sprechen von einer Xbox mit Codenamen Anaconda als künftigem Pro-Modell (16 GB DDR6, zwölf Teraflops Grafikleistung, SSD) und einer schwächeren Einsteiger-Variante Xbox Lockhart.

Ebenfalls mehr gibt’s im Juni wohl zum Spiele-Streaming-Dienst Project xCloud. Das "Netflix für Games" soll noch heuer in die Testphase gehen.

(red)