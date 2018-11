Zu niedriges Angebot: Hier streiken Metaller

Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Gehalt, die Arbeitgeber sind lediglich bereit für ein Plus von 2,7 Prozent. Am Donnerstag wurden die Verhandlungen nach fünf Runden abgebrochen. Gleichzeitig drohte man mit Warnstreiks. Zu diesen kam es schließlich am Montag.

Umfrage Halten Sie Warnstreiks für eine gute Idee? Ja.

Nein.

Ich weiß es nicht.

"Das war so vor 100 Jahren"

Österreichweit wurden 130.000 Mitarbeiter zum Streik aufgerufen. Montagmittag legten die Betriebe schließlich ihre Arbeit nicht und gingen auf die Straße. Wann die Verhandlungen wieder aufgenommen werden ist bislang nicht klar.

Die Metaller fühlen sich von ihrem Verhandlungspartner nicht ernst genommen. "Mit den Beschäftigten geht man so nicht um", heißt es gegenüber "heute.at". Man wünsche sich ein Gespräch auf Augenhöhe.

Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)