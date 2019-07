dm verkauft Wasserspray und kassiert Shitstorm

Das Wasserspray der dm-Eigenmarke Balea soll in den heißen Sommertagen für wohltuende Erfrischung sorgen. Der Spray ist erhältlich in den Duftnoten "Cocos", "Grüner Tee und Jasminblüte" oder einfach nur "Aqua" – pur und ohne Zusatzstoffe.

Der Schuss ging allerdings nach hinten los, denn bei der Produktankündigung auf Facebook haben sich zahlreiche User darüber empört. Der Grund: Das Produkt sei nicht nachhaltig.

Tatsächlich besteht – zumindest jene Aqua-Sorte – des Balea-Erfrischungssprays lediglich aus Wasser und Stickstoff und wird in einer Aludose verkauft. Aludosen gelten in der Herstellung als äußert umweltbelastend. Dass ein Drogeriemarkt, der sonst gerne mit Nachhaltigkeit wirbt, nun so etwas ins Regal stellt, können viele Kunden ganz und gar nicht nachvollziehen.

"Sinnlos"

"Ich habe nun wirklich keinen großen Spleen von wegen Umwelt, Plastik usw. … aber selbst mir fällt auf, wie unnötig das ist. Bitte aus dem Sortiment nehmen", schreibt ein User, während eine andere meint: "Eine Sprühdose zuhause mit Wasser zu befüllen, kriegt jeder hin."

Das Produkt, das übrigens auch in österreichischen Filialen erhältlich ist, kostet 1,45 Euro.

