Magic-Erfinder bringt "einzigartiges" Kartenspiel

Richard Garfield, der Erfinder des Kult-Sammelkartenspiels Magic: The Gathering, hat ein neues Spiel entwickelt. Aber statt wie in Magic Boosterpackungen zu kaufen und Decks zusammenzustellen, wählt KeyForge: Ruf der Archonten einen anderen Ansatz. Denn, so verspricht der Erfinder, jedes Deck soll einzigartig und nicht veränderbar sein.

Umfrage Spielen Sie Brett- und Kartenspiele? Ja, oft.

Ja, manchmal.

Nein.

Weil sozial mehr Spaß macht!



Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.



>>> facebook.com/heutedigital

>>> twitter.com/heutedigital Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.

Viele Fraktionen

Die Handlung des Spiels ist im Schmelztiegel angesiedelt, einer künstlichen Welt, die aus Teilen unzähliger Planeten aus dem ganzen Universum errichtet wurde – gebaut von den Archonten, gottähnlichen Wesen.

In jedem Deck sind drei der sieben großen Fraktionen enthalten. Die Raufbolde von Brobnar sind ein unbändiges Volk, das einen guten Kampf liebt. Die Fraktion Mars kämpft mit "traditionellen" Strahlenpistolen und fliegenden Untertassen. Die engelhaften Kreuzritter von Sanctum schweben auf goldenen Flügeln, beschützen die Schwachen und vernichten die Blasphemiker.

Gelehrte von Logos suchen die wahre Erkenntnis, oft durch verrückte Experimente. Die Dämonen von Dis sind unübertroffen in ihrer Skrupellosigkeit und stehlen die Seelen ihrer besiegten Gegner. Die Fraktion der Schatten ist voller Schurken und Diebe, die von anderen Fraktionen stehlen, um zu überleben. Zu guter Letzt lehnen die Geschöpfe der Ungezähmten die Zivilisation ab und leben ihrer Natur treu in der Wildnis des Schmelztiegels.

So wird gespielt

KeyForge: Ruf der Archonten wird über mehrere Runden gespielt, in denen die Ressource Æmber geernet, Streitkräfte des Feindes bekämpft und genügend Schlüssel geschmiedet werden, um die Gewölbe des Schmelztiegels zu öffnen. Zu Beginn eines Zuges wird eine Fraktion gewählt, eine beliebige Anzahl von Karten aus dieser Fraktion kann kostenlos gespielt und verwendet werden. Wer als Erster drei Schlüssel schmiedet, gewinnt.

Das Starter-Set enthält zwei Trainingsdecks, die immer die gleichen Karten enthalten, zwei einzigartige Archonten-Decks sowie eine Sammlung von Schlüsseln, Markern, Kettenanzeigern und Statuskarten.

Hersteller Fantasy Flight Games will ab der Veröffentlichung des Spiels Ende 2018 auch eine Mobile-App und eine Website anbieten. Dort können Spieler ihre Decks aufzeichnen und verfolgen, das Meta-Game beobachten und Turniere finden.

Das Digital-Telegramm 2018:

Digital-Telegramm 2018

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)