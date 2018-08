In diesen Ländern ist Dampfen verboten

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Viel packen sich für den wohlverdienten Urlaub ihre E-Zigarette ein, um auch im Reiseland dampfen zu können. Doch Vorsicht: Nicht überall ist das auch erlaubt!

In EU-Ländern müssen dampfende Urlauber nicht viel befürchten, grundsätzlich ist die E-Zigarette in allen Mitgliedsländern mittlerweile erlaubt – eine kleine Sonderregelung gilt in Norwegen. Anders sieht das allerdings außerhalb der EU aus.

In Argentinien beispielsweise herrscht seit 2011 ein vollständiges E-Zigaretten-Verbot. Der Grund: Es sei nicht nachgewiesen, dass die Dampfer tatsächlich zur Raucherentwöhnung beitragen. Ähnlich streng sind die Vorgaben auch in Brasilien und in Singapur haben es Dampfer noch schwieriger. Denn die Gesetze, was E-Zigaretten angeht, sind dort enorm strikt.

Mehr dazu erfahren Sie im Video:



(red)