Sind die vielen Unwetter eigentlich normal?

Für die Entstehung von Gewittern sind laut den Wetterexperten von UBIMET grundsätzlich drei Zutaten notwendig: Ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit, eine labile Schichtung der Atmosphäre sowie ein Mechanismus, der die Luft zum Aufsteigen bringt.

Letzteres kann beispielsweise ein Zusammenströmen der Luft in Bodennähe oder eine Front sein. Für die Entstehung schwerer Gewitter ist zusätzlich noch eine Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe notwendig, da diese den Gewittern ermöglicht, sich über längere Zeit hinweg am Leben zu erhalten.

Warum gewittert es aktuell so oft?

Zurzeit herrschen geringe Luftdruckunterschiede. Dabei steigt feuchte Luft auf, womit sich Gewitter und Schauer entwickeln.

Sind die vielen Gewitter normal?

Nein. Die Periode der Gewitteraktivitäten sei außergewöhnlich lange, sagt auch der Schweitzer Klimaforscher Reto Knutti.

Werden die Gewitter intensiver?

Die Stärke der Gewitter hingegen nimmt zu. Grund dafür ist laut Knutti die Klimaerwärmung. Wenn viel warme und feuchte Luft durch die Sonneneinstrahlung aufgeheizt wird und aufsteigt, bilden sich Gewitter. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit nimmt sie auf. Ein Grad Celsius wärmere Luft kann sieben Prozent mehr Wasser aufnehmen. "Die Gewitter werden demnach vor allem intensiver, weil sie mit stärkeren Regenfällen einhergehen."

Warum wurde Graz so oft getroffen?

Graz hat "die Ehre" die blitzreichste Hauptstadt ihrer geographischen Lage am Rande der Alpen zu sein. Die Stadt liegt im sogenannten Grazer Becken und wird umgeben vom Grazer Bergland im Norden und dem Oststeirischen Hügelland im Süden. Dabei stellt die im Südosten Österreichs oft sehr warme und feuchte Luft aus dem nahen Mittelmeerraum laut UBIMET in Zusammenspiel mit dem Steirischen Bergland eine besonders gute Voraussetzung für Gewitter dar, da hohe Luftfeuchtigkeit zusätzliche Energie für kräftige Gewitterentwicklungen bietet.

Was ist zu tun, wenn man bei einer Wanderung von einem Unwetter überrascht wird?

Der Blitz schlägt oft in den höchsten Punkt. "Darum sollte man sich von Gipfeln, Bergkämmen und Bäumen fernhalten", sagt Reto Knutti. Gefährlich ist, sich an einem Ast festzuhalten – der Körper wird zum Blitzableiter. Besteht keine Unterschlupfmöglichkeit, sollte man sich klein zusammenrollen.

Ist es gefährlich, bei Blitz und Donner zu zelten?

An exponierter Lage ja. In einem Zelt ist die Gefahr, von einem Blitz getroffen zu werden, gleich groß wie im Freien. Sicher hingegen sind Häuser und Autos. Da Wasser leitet, soll man an Land gehen oder den Pool verlassen. Um nicht von einem Unwetter überrascht zu werden, sind Wetteralarm-Apps hilfreich.

Stimmt es, dass das Handy den Blitz anzieht?

Nein. Das ist ein Mythos. Die Strahlung ist dafür viel zu schwach.

