Heimskandal: Betreiber musste Insolvenz anmelden

Vergangene Woche wurden überraschend drei Heime in Jaidhof, Ebenfurth und Sitzendorf geschlossen ("Heute" berichtete). 16 betroffene Jugendliche (6 bis 17 Jahre) wurden in eine "Krisen-Landeseinrichtung" in Pottendorf verlegt. Dem Ganzen waren schwerwiegende Vorwürfe gegen die Einrichtungen vorausgegangen. Geschäftsführer Hermann Radler musste jetzt Insolvenz anmelden, gibt dafür Landesrat Franz Schnabl (SP) die Schuld.

"Diese Maßnahme ist eine unvermeidliche Konsequenz aus dem uns angetanen Unrecht seitens Landesrat Schnabl. In den letzten Monaten wurden wir permanent überprüft und kontrolliert, wobei bis auf Kleinigkeiten keine Mängel festgestellt worden sind", so Radler. Die Rechte von Kindern und auch deren Eltern seien mit Füßen getreten worden.

Durch die Schließungen kann seine Therapeutische Gemeinschaft die Kosten für Personal und Standort nicht mehr bezahlen. Betroffen von der Insolvenz sind 70 Mitarbeiter. Diese sehen sich als Opfer einer politischen Intrige und gründeten eine Plattform im Internet, um sich zu wehren.

