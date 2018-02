Attacke im Häfen: Häftling biss Beamten

Die Übergriffe auf Beamte in heimischen Gefängnissen werden nicht weniger: Nach der brutalen Attacke eines Tschetschenen vor einer Woche in der Karlau mit fünf verletzten Beamten ("Heute" berichtete), kam es am Freitag zu einem blutigen Vorfall in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

Ein junger Insasse auf der Jugendabteilung griff einen Beamten an, fügte dem Opfer dabei eine Bisswunde zu. Bereits gestern, Donnerstag, war es zu Reibereien gekommen sein, der 17-jährige Albaner hatte die Justizwachebeamten wüst beschimpft. Am Freitag eskalierte die Situation. "Der Insasse weigerte sich zurück in den Haftraum zu gehen, es kam in der Folge zu einer Rangelei und dabei dürfte der Beamte in den Unterarm gebissen worden sein", so Jakomini-Sprecher Manfred Ulrich zu "Heute". Der verletzte Beamte musste ins Krankenhaus gebracht werden.