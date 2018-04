Polizei stoppt Massen-Schlägerei mit Tränengas

Während am Sonntag in Innsbruck gewählt wurde, herrschte am Nachmittag in der beliebten Einkaufsstraße Obermarkt in Reutte Ausnahmezustand.

Umfrage Massenschlägerei in Reutte: War der Tränengas-Einsatz gerechtfertigt? Ja. Es war der beste Weg den Kampf zu unterbrechen.

Das kann ich nicht beurteilen.

Nein. Es hätte sicher eine andere Lösung gegeben.

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, eskalierte gegen 17 Uhr ein Streit zwischen Asylwerbern und einer größeren Gruppe von Türken. Nach verbalen Attacken flogen bald die Fäuste. Rund 20 Personen sollen in der Massenschlägerei involviert gewesen sein.

Die örtliche Polizei musste Tränengas einsetzen um die hitzige Lage unter Kontrolle zu bekommen. Insgesamt wurden sieben Personen durch einen Schlagring bzw. das Tränengas verletzt und wurden in das Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.

Warum sich die beiden Gruppen in die Haare bekamen, ist bislang noch nicht klar. Die polizeilichen Ermittlungen der Ursache laufen noch.

(red)