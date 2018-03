Bluttat in der Praterstraße 07. März 2018 23:26; Akt: 08.03.2018 00:05 Print

Messer-Attacke in Wien: Verdächtiger in Haft

Eine dreiköpfige Familie wurde am Mittwochabend von einem Mann niedergestochen. Nach einer weiteren Messerstecherei am Praterstern ist ein Verdächtiger in Haft.