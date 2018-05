Diese Polizeihelden klärten Mord an Hadishat (†7)

Am Freitag wurden in der Landespolizeidirektion Wien insgesamt 49 Polizistinnen und Polizisten geehrt, die bei der Klärung des Mordes an der kleinen Hadishat (†7) in Döbling beteiligt waren. Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl bedankte sich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die hervorragende Arbeit.

Nachdem das Opfer am 11. Mai abgängig gemeldet wurde, konnte nach einer Suchaktion durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling der Leichnam des Mädchens gefunden werden. In weiterer Folge wurden Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, die Tatortgruppe, Beamte der WEGA sowie der Bereitschaftseinheit und Diensthunde zugezogen.

Schnelle Klärung

Nach der Überprüfung mehrerer Räumlichkeiten (Keller, Stiegenhäuser, Dachboden, Wohnungen) stießen die Ermittler auf Blutspuren in der Wohnung des 16-jährigen Nachbarn Robert K. Der mutmaßliche Mörder wurde in der Nacht auf Dienstag festgenommen – nur drei Tage nach der Bluttat.

"Die Klärung dieses tragischen Falles hat gezeigt, dass bei der Wiener Polizei auf allen Ebenen sehr professionell gearbeitet wird. Ich bedanke mich bei allen involvierten Kolleginnen und Kollegen für die hervorragende Arbeit", so Präsident Pürstl.

(lu)