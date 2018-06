Jackson und Jenner hatten keine Lust auf Interviews

Vor dem Rathausplatz feierten etwa 15.000 Besucher den 25. Life Ball in bunten Kostümen und mit guter Laune – drinnen ließen es die Promis krachen – darunter TV-Moderatorin Sonya Kraus, Schauspielerin Alexandra Daddario, Filmstar Adrien Brody, Sängerin Conchita Wurst, Model Yasmine Petty sowie Michael Jacksons Tochter Paris und TV-Sternchen Caitlyn Jenner.

Die letzteren beiden Damen konnten es offenbar gar nicht erwarten, zur Party zu kommen, denn beim Eintreffen nahmen sie sich (anders als andere Promis) keine Zeit für die unzähligen Medienvertreter am Roten Teppich.

Jackson huschte zügig an Journalisten vorbei, verweigerte Interviews und ließ lediglich einige Fotos von sich knipsen. Jenner tat es ihr gleich. Einige Fotos, dann sofort ins Rathaus.





"The Sound of Music"

Gery Keszler, Obmann von LIFE+ und Organisator des Life Ball, stellte den Jubiläums-Life Ball unter das Motto des Musical-Filmes "The Sound of Music". Nach all den Jahren sei es an der Zeit gewesen, "dass ich mich mit meiner Heimat auseinandersetze."

Die große Eröffnungsshow um 21.30 Uhr war nur eines der Highlights des Life Balls. Mit dabei waren unter anderem Conchita, die in die Rolle der Maria von Trapp schlüpfte und auch Herbert Föttinger. Der Josefstadt-Direktor spielte Kapitän von Trapp, den Conchita auf der Bühne heiratete.

