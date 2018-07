FP-Nationalräte stritten beim Heurigen in Grinzing

Blaue Mandatare und Grüner Veltliner, das war am Dienstagabend in Wien-Döbling eine unrunde Mischung: rund 40 blaue (und einige schwarze) Bundesmandatare, großteils mit Begleitung, trafen sich beim Heurigen in Grinzing zum versöhnlichen Ausklang in Richtung Sommerpause.

Während sich ein Großteil der rund 100 Gäste gut amüsierte, war die schlechte Stimmung vom nö. Landesparteitag am Wochenende (Anm.: Obman Walter Rosenkranz bekam nur 68 % - "Heute" berichtete) offenbar nicht schön zu trinken, einige FP-Mandatare begannen laut Zeugen zu streiten. Daraufhin kam es zu kleineren Handgreiflichkeiten zwischen FP-Nationalräten.

„Es gingen dann aber doch alle fröhlich nach Hause“, so die Chefin auf "Heute"-Nachfrage – na dann, schuld war doch bekanntlich nur der Wein ...

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)