Laudas Lunge in letzter Sekunde eingeflogen

Als man ihn zurück auf der Idealspur wähnte, bremste ihn das Schicksal gnadenlos aus. Niki Lauda kämpft im Wiener AKH um sein Leben.

Formel-1-Legende Niki Lauda musste eine neue Lunge transplantiert werden. "heute.at"-Montage. (Bild: picturedesk.com) Formel-1-Legende Niki Lauda musste eine neue Lunge transplantiert werden. "heute.at"-Montage. (Bild: picturedesk.com)

Wie am Donnerstagabend überraschend bekannt wurde, setzte ihm ein auf Ibiza eingefangener Virus viel massiver zu als angenommen. Der 69-Jährige flog mit Sommergrippe noch selbst zurück nach Wien, ging ins AKH. Er wurde mit angegriffenem Immunsystem stationär aufgenommen. Lauda sprach auf die Therapien zuerst gut an. Also "entließ" sich der dreifache Formel-1-Weltmeister selbst von der Intensivstation – und wollte sein Leben entschleunigen.

Der Tausendsassa (Mercedes-Chef, Airline-Mitbesitzer, Papa von fünf Kindern) leitete vom Spitalsbett aus Telefonkonferenzen. Er hatte vor, seine 25 Prozent an "Laudamotion" zu verkaufen. Niki hatte sich zuletzt wohl übernommen, benötigte kürzlich einen Stent am Herzen, um die Gefäße offen zu halten.

Lunge nicht zu retten

Am Dienstag dann der dramatische Rückschlag. Ärzte checkten Lauda durch, Diagnose: Lungenentzündung. Das seit seinem Feuerunfall am Nürburgring geschädigte Organ war nicht mehr zu retten. Es herrschte akute Lebensgefahr.

Die Spezialisten organisierten sofort ein Spenderorgan aus dem Ausland. Die Lunge wurde gekühlt mit einem Spezialjet nach Schwechat geflogen, von dort mit Blaulicht ins AKH transportiert. Donnerstagfrüh wurde dann operiert. Walter Klepetko, Leiter der Thoraxchirurgie, leitete den Eingriff.

Wird sein Körper das Organ annehmen?

In den Abendstunden meldete das AKH: "Transplantation erfolgreich durchgeführt!" Mehr wollte man aus Rücksicht auf Laudas Privatsphäre nicht bekannt geben. Seine Familie wachte am Krankenbett.

Laut "Heute"-Infos befand sich Lauda zu Redaktionsschluss in einem äußerst kritischen, aber stabilen Zustand. Ihm steht nun ein langer Spitalsaufenthalt bevor. Die nächsten Tage sind entscheidend: Wird sein Körper das Organ annehmen? Derzeit bekommt er aus diesem Grund schwere Medikamente und wird künstlich beatmet. Seine Gesundheit (dritte Niere und kürzliche Herz-OP) ist schwer angeschlagen. Eine vollständige Genesung wäre Nikis größter Sieg.

