Trump möchte Oprah bei nächster Wahl bloßstellen

In einem in der Nacht auf Montag abgesetzten Tweet nennt Donald Trump die US-Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey "unsicher". Auslöser war Winfreys Auftritt in der CBS-Sendung "60 Minutes", in dem sie den US-Präsidenten kritisierte. Er hoffe, schrieb der US-Präsident, Oprah werde bei den nächsten Präsidentschaftswahlen kandidieren, damit "sie bloßgestellt und besiegt werden kann wie all die anderen!"

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Februar 2018

Shitstorm auf Twitter

Vor allem Trumps Darstellung Winfreys als unsicher rief Gegenreaktionen in den sozialen Medien hervor. "Ständig das Bedürfnis zu haben, Kritiker zu beleidigen, ist nicht ein Zeichen für deren Unsicherheit", twitterte jemand, "es ist ein Zeichen für Ihre eigene."

Dear The Donald:

Feeling the constant need to insult those who criticize you isn't a sign they're insecure. It's a sign you are. "Bigly."#Oprah — Craig Rozniecki (@CraigRozniecki) 19. Februar 2018

"Oprah soll unsicher sein?", fragt eine Twitter-Userin. "Meinen Sie die Art Unsicherheit, sich kindische Namen auszudenken, ständig zu prahlen, dickköpfig zu sein? Schauen Sie sich gerade den Mann im Spiegel an?"

Oprah insecure? You mean like making up childish names, bragging constantly, lying, being obstinate, that kind of insecure? Are you currently looking at the man in the mirror? — CarrieContrary (@csedgman) 19. Februar 2018

Ein weiterer Nutzer schrieb, Trump sei bloß sauer, weil Oprah eine "echte" Milliardärin sei, die hart gearbeitet und sich ihren Platz an der Spitze verdient habe. "Oprah hat echtes Geld, Macht und Erfolg. Trump fürchtet sich vor erfolgreichen und mächtigen Frauen. Trumps ganzes Leben ist ein Fake und er ein Betrüger, wie er im Buche steht."

Trump is just angry that @Oprah is a REAL billionaire that worked hard and earned her way to the top!



Oprah has REAL money, power and success!



Trump has a fear of successful and powerful women!



Trump’s entire life is fake and he’s a complete fraud! #Jealousy — skot2uk3000 (@skot2uk3000) 19. Februar 2018

Zustimmung nach Rede bei Golden Globes

Auslöser war eine elektrisierende Rede der TV-Moderatorin bei den Golden Globes. Vor allem diejenigen, die ein Ende von Donald Trump herbeisehnen, sehen in der Talkshow-Masterin so etwas wie eine Erlöserin. US-Schauspielerin Maryl Streep meinte dazu: "Sie hat eine Rakete gezündet. Sie hat keine andere Wahl mehr."

