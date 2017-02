Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Zum ersten Mal in diesem Jahr kann man von Dienstag bis Donnerstag in ganz Österreich Frühlingsluft schnuppern. Die Temperatur-Highlights lagen am Dienstag allesamt in Tirol, doch auch im Rest Österreichs ist es bereits Frühlingshaft.Innsbruck/Universität 13,4 °CInnsbruck City 12,3 °CLandeck 11,8 °CEhrwald 11,5 °CJenbach 11,0 °CReutte 10,7 °CAm Mittwoch und Donnerstag sind in Tirol und Kärnten wieder bis zu 15 Grad möglich. Dazu scheint von früh bis spät die Sonne von einem wolkenlosen Himmel.In den sonnigen Lagen sollte man sich beim Skifahren ab dem späten Vormittag auf den klassischen Frühlingsschnee einstellen, in den schattigen Lagen hält sich das Tauwetter in Grenzen.Ein Wetterumschwung hin zu unbeständigem und deutlich kühlerem Wetter zeichnet sich ab Freitag ab. Dann erreicht eine Kaltfront die Alpen. Die Höchstwerte kommen nicht mehr über 4 bis 9 Grad hinaus, nur im Südosten wird es mit bis zu 13 Grad noch einmal milder.KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: DAS WETTER IN DIESER WOCHE!