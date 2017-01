Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Vor allem im Bergland vom Arlberg bis zum Schneeberg an der Alpennordseite fällt am Wochenende weiter Schnee. In der Nacht auf Samstag waren es mancherorts über 50 Zentimeter Neuschnee. Im Süden Österreichs zog das Adriatief dagegen ab. Hier ist jetzt prächtiges Skiwetter.Amschneit es an der Alpennordseite von Vorarlberg bis zum Salzkammergut. Der Schneefall breitet sich im Lauf des Tages bis nach Osten aus, gegen Mittag erreicht die Weiße Pracht den Schneeberg. Mit 25 prozentiger Wahrscheinlichkeit erreicht er auch Wien.Viele Wolken prägen den: Von West bis Ost sind noch einzelne Schneeschauer möglich. Am Nachmittag allerdings trocknet es meist ab und die Sonne kommt zum Vorschein. Bei mäßigem bis lebhaftem West- bis Nordwestwind werden -5 bis +2 Grad erreicht, positive Werte gibt es noch vom Weinviertel bis zur Südsteiermark.KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: SO IST DAS WETTER AKTUELL IN ÖSTERREICH