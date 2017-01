Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Kinder und erwachsene Eisbären freuen sich über die ausnahmsweise ausgiebige weiße Pracht, die in den Straßen und Freiflächen Wiens liegt. Frau Holle sei Dank, endlich ist genug Munition für eine Schneeballschlacht und eine ordentliche Unterlage zum Rutschen vorhanden.Bis Mittag soll es durchgehend schneien, der eine oder andere Zentimeter Schnee könnte daher noch zusammenkommen. Im Wienerwald werden mindestens zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Am Nachmittag lässt der Schneefall nach, es wird zunehmend trocken. Die Höchstwerte in Wien liegen um die minus 3 Grad.Schicken Sie uns Ihr Schneefoto an onlineredaktion@heute.at oder laden Sie es hier hoch.