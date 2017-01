Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Die Minus-Spitzenwerte vom Dreikönigstag:

Tannheim −21,2 °C

Ehrwald −18,5 °C

Aspach −18,2 °C

Seefeld −17,8 °C

Ostermiething −17,7 °C

Mattighofen −16,8 °C

Ried im Innkreis −16,8 °C

Hochfilzen −16,5 °C

Reichersberg −16,1 °C

Der kalte Wind lässt die Temperatur gefühlt noch einmal tiefer erscheinen. Vorsicht ist auch im Straßenverkehr angesagt, Dauerfrost und Vereisungen stehen am Wetterprogramm.Auch am Samstag wird keine Entspannung erwartet, das Thermometer bleibt im zweistelligen Minusbereich bei weiterhin bis zu minus 20 Grad. Schnee gibt es dann wieder in der Nacht auf Sonntag, nur Wien dürfte dabei großteils verschont bleiben.Anders am Sonntag selbst, da soll selbst in der Bundeshauptstadt Schnee für eine geschlossene Schneedecke fallen. Bei minus 5 bis plus 2 Grad erscheint der Tag im Vergleich zu Freitag und Samstag aber fast frühlingshaft.