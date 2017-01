Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Die Schnee-Fotos unserer Leser "Chester" aus der Steiermark (Foto: Leserreporterin Mirjam Krenn)

Dauerfrost in Österreich Extrem-Kälte bringt uns diese Woche minus 25 Grad

Blauer Himmel und Pulverschnee Traum-Skiwetter für Semesterferien erwartet!

Frostig geht es weiter! Meist wechseln sich heute zunächst Wolken und etwas Sonne ab. Von Vorarlberg bis zum Wienerwald kann es jederzeit schneien, allerdings fallen die Neuschneemengen unergiebig aus. Der Wind kommt aus Nord bis Nordost und frischt auf den Bergen, am Bodensee und im Osten kräftig aus. Teilweise sind im Burgenland, im Weinviertel und in der südöstlichen Steiermark Böen mit Spitzen von bis zu 70 km/h möglich. Achtung, damit fühlt sich die Luft um 10 Grad kälter an!Die Temperaturen schaffen es untertags maximal bis plus 1 Grad, in 2.000 m schwanken sie zwischen minus 16 und minus 12 Grad. Warm anziehen beim Skifahren!In der Nacht auf Mittwoch wird es wieder extrem kalt. Die Temperaturen sinken erneut auf bis zu minus 20 Grad. Strengen Frost gibt es im Westen und Süden, wo es auch am ehesten aufklart.Auch am Mittwoch bleiben wir in der Frostluft. Vom Dachstein östlich kann es in den ersten Stunden noch leicht schneien. Der Wien bläst weiterhin aus Nord bis Ost, in der Buckligen Welt, im Burgenland und in der Oststeiermark frischt er kräftig auf und verschärft dadurch die Kälte. Die Temperaturen kommen nicht über 0 Grad hinaus. Am Donnerstag bleibt es kalt, kräftiger Hochdruckeinfluss verspricht allerdings sonnige Aussichten. Auch am Freitag gibt es viel Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen minus 8 Grad und plus 3 Grad. Erster Blick auf das Wochenende: Es wird nicht mehr ganz so kalt und überwiegend sonnig. Höchstwerte minus 5 bis plus 4 Grad. Im Osten kommt lebhafter Südostwind auf.KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: SO KALT IST ÖSTERREICH!