In Tirol und Oberösterreich wurde sogar Lawinenwarnstufe 4 auf der fünfteiligen Skala ausgerufen.In Tirol sind vor allem die Regionen in der Silvretta, auf dem Arlberg, im Außerfern und am Tauernkamm betroffen. In allen anderen Tiroler Regionen ist die Gefahr ebenfalls erheblich (Warnstufe 3).In Oberösterreich wurden ebenfalls die Warnstufen 3 und 4 ausgerufen, über der Waldgrenze gilt die zweithöchste Alarmstufe.Warnstufe 4 bedeutet, dass die Schneedecke an den meisten Steilhängen nur schwach verfestigt ist. Die Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung an den Steilhängen wahrscheinlich. Fallweise sind spontan viele mittlere, mehrfach auch große Lawinen zu erwartenWarnstufe 3 bedeutet, dass die Schneedecke an vielen Steilhängen nur mäßig bis schwach verfestigt ist. Die Auslösewahrscheinlichkeit ist bereits beigeringer Zusatzbelastung vor allem an den angegebenen Steilhängen möglich. Fallweise sind spontan einige mittlere, vereinzelt aber auch große Lawinen möglich.