Prognose-Box Wetter auf heute.at Bergwetter Live-Wettercams UBIMET

Kältepole im Live-Ticker Minus 20 Grad: Heute friert ganz Österreich

Bitterkalt und windig Kältester Jänner seit 30 Jahren?

Die Wintersportler kommen am Freitag und am Wochenende im Bergland voll auf ihre Kosten: Die Sonne scheint meist von der Früh weg von einem strahlend blauen Himmel. Einzig in Unterkärnten, der Steiermark sowie im Bodenseeraum bleibt es länger trüb. Entlang der Alpennordseite von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich wird es leicht föhnig.Die höchsten Temperaturen liegen in den Tälern zwischen minus 5 und plus 5 Grad. Mit Föhn sowie in sonnigen Hanglagen zwischen 1.000 und 1.500m sind am Samstag vereinzelt sogar bis zu plus 9 Grad möglich."Die Luft ist weiterhin staubtrocken, das Tauwetter hält sich in Grenzen", sagt UBIMET-Meteorologe Manfred Spatzierer. "Zudem ist die Fernsicht nach wie vor ausgezeichnet." In den Tälern muss man noch mit strengem Morgenfrost mit Werten unter minus 15 Grad rechnen.Am Freitag und am Sonntag stehen die Chancen gut, dass sich zumindest für ein paar Stunden überall die Sonne zeigt. Die große Kälte ist zwar vorbei, dennoch kommen die Temperaturen nicht über minus 5 bis plus 3 Grad hinaus.In der neuen Woche ändert sich vorerst wenig. In den Niederungen muss man mit ein paar zähen Nebel- und Hochnebelfeldern rechnen, im Bergland scheint hingegen weiterhin häufig die Sonne. Die Temperaturen legen noch ein wenig zu und liegen meist zwischen 0 und plus 9 Grad.Frostig bleiben kann es dann nur noch in schattigen, windschwachen Tälern sowie stellenweise im Waldviertel. Ein wenig Neuschnee zeichnet sich frühestens in der zweiten Wochenhälfte und dann vor allem für die Südalpen ab.KLICKEN SIE SICH HIER DURCH DIE BUNDESLÄNDER: SO KALT IST ÖSTERREICH!