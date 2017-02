Zittern! So kalt wird es nun wieder in Österreich

Akute Glatteisgefahr! (Foto: Fotolia.com)

Akute Glatteisgefahr! (Foto: Fotolia.com)

Nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage flauen diese zwar ab, dafür wird es wieder richtig, richtig kalt. Am Dienstag klingt der Schnee langsam ab und die Temperaturen zeigen sich noch für den Winter angenehm. Ab Mittwoch ist jedoch Zittern angesagt und die Glatteisgefahr auf Österreichs Straßen wird wieder dramatisch.Der Dienstag beginnt mit vielen Wolken. Der leichte Schneefall vom Kaiserwinkl bis zum Mariazellerland klingt allmählich ab, auch in Oberösterreich ziehen noch einzelne Schneeschauer durch. Dort bleibt es großteils trüb, sonst scheint im Tagesverlauf zumindest zeitweise die Sonne. Nordföhn sorgt dafür, dass es bei Temperaturen von -2 bis +7 Grad noch halbwegs warm bleibt.Das ändert sich allerdings spätestens am Mittwoch. In den nächsten Tagen kommt nur noch wenig Schnee nach, vor allem in der Osthälfte bleibt es winterlich kalt. Plusgrade wird man ab da eher selten finden, in höheren Lagen sinkt das Thermometer dagegen auf minus 15 Grad und noch tiefer. Das bedeutet auch, dass sich die Glatteisgefahr wieder dramatisch verschärft!