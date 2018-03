Mann verletzte Security an türkischer Botschaft

Am Mittwoch kurz vor 12 Uhr wollte ein 37-Jähriger in der türkischen Konsularabteilung in der Hietzinger Hauptstraße im 13. Bezirk seinen Reisepass verlängern lassen.

Die Mitarbeiter informierten den Mann darüber, dass sein alter Reisepass nun eingezogen wird. Weil ihm das gar nicht passte, wollte er die Botschaft abrupt verlassen. Als sich ihm ein Sicherheitsdienstmitarbeiter allerdings in den Weg stellte, kam es zu einem Gerangel, bei dem der Angestellte der Konsularabteilung am Ohr verletzt wurde.

Ein Polizist, der die diplomatische Einrichtung bewachte, konnte den flüchtenden 37-Jährigen anhalten und vorläufig festnehmen.

Der Randalierer wurde wegen Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.

Mehr Storys:

Video zeigt nächste wilde Schlägerei am Praterstern >>

Erst griff er Polizisten vor Parlament an, nun ist er auf freiem Fuß >>

Praterstraße-Bluttat: Darum stach Jafar S. wirklich zu >>

Faschiertes und Püree für den Praterstraßen-Stecher >>

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)