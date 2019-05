Anna Chiara setzt zum Chart-Sturm an

Mit ihrer Kollaboration "Eurotrip" hat es "Heute"-Moderatorin Anna Chiara schon einmal unter die meistgehörten Hits des Landes geschafft, jetzt bläst das junge Model erneut zum Sturm auf die Charts.

In ihrer Single "Do it All Night" kombiniert Anna Chiara den bekannten Beat von Darius & Finlay mit Dubstep-Anleihen und elektronisch getunten Vocals. Das Video zum neuen Song wurde am Montag auf YouTube veröffentlicht (s.o.).

Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin arbeitet die gebürtige Floridsdorferin für Brands wie L‘Oréal, OMV, Triumph, ÖAMTC, Deichmann und viele weitere. Durch diese Tätigkeiten wurde Anna dann auch für Musikvideos diverser Musiker gebucht. Künstler wie Klaas, Nazar, Lukas Plöchl, Marc Pircher und viele andere involvierten sie in deren Hits. Harris&Ford halfen Anna, in Kollaboration, ihren ersten Song herauszubringen. Nach ersten Erfahrungen als DJane wurde "Eurotrip" ins Leben gerufen. Seither performt sie auf nationalen und internationalen Events und Festivals.

Bei "Heute" ist Anna Chiara in ihrer Show "Anna Chiara kann's" zu sehen. Darin musste Anna bereits verrückte Challenges meistern – Aufgaben wie in der Donau bei Schnee und Eis zu baden, Marathon-Achterbahnfahren oder Speiseinsekten zu essen ist nur ein kleiner Auszug von Folgen, welche bis heute Quoten schreiben.

