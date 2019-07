Blau oder Rosa? Weder noch!

Jungs tragen Blau, mögen Autos und Sport. Mädchen hingegen sehen in Rosa zuckersüß aus, lieben Glitzer und natürlich Rüschen! Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie sehr bereits Neugeborene in diese Geschlechterrollen gezwungen werden? Eine Differenzierung, die bei der Kleidung anfängt und bei den Spielsachen sowie der Zimmerdekoration nicht aufhört. Fehlt eigentlich nur noch, dass - wie beim Überraschungsei - demnächst auch rosafarbene Windeln in den Handel kommen.

Christine Scharfetter ist "Heute"-Redakteurin und Bloggerin auf



Instagram.com/christinescharfetter Christine Scharfetter ist "Heute"-Redakteurin und Bloggerin auf www.TheHallstand.com . Seit fast vier Monaten lernt sie nun immer wieder neue Grenzen in ihrem Leben als Mutter der kleinen Frankie Malou kennen.

Hallo, Schublade!

Schon hier lernt die Gesellschaft den Kleinsten unter uns, dass Mädchen immer süß und niedlich sein müssen, Jungs hingegen cool und lässig. Genau aus diesem Grund haben mein Freund und ich uns damals dazu entschieden, das Geschlecht unseres Nachwuchses bis zu Letzt geheim zu halten. Schlicht und einfach, um eine Überflutung an Rosa oder Blau zu verhindern. Noch völlig unschuldige Geschöpfe in Geschlechterrollen zu zwingen, widerstrebt uns einfach - einmal abgesehen davon, dass wir keine großen Fans von den Farben Babyblau und Babyrosa sind.

Ein Grundsatz, den wir bis heute - zumindest fast - beibehalten haben: Nur im seltensten Fall trägt unser kleines Mädchen die Farbe Rosa und auch die Kleider in ihrem Kasten lassen sich an einer Hand abzählen. Schließlich machen diese bei einem Baby, das sich den ganzen Tag nur hin und her wälzt, nicht viel Sinn.

Einzig in puncto Rüschen haben wir nachgegeben, denn sonst würden nur in der Bubenabteilung fündig werden.

Was halten Sie von dem Blau- und Rosawahn bei Babys?

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(kiky)