Zeig uns dein liebstes Grill-Rezept

Kaiserwetter am Wochenende – Grill-Fans dürfen jubeln! Gehörst du auch zu jenen, die jetzt die Kohlen anfachen oder den Gasgriller anwerfen? Dann zeig uns, was bei dir auf den Grill kommt und welche Tricks dir dabei helfen, das perfekte Steak oder die g'schmackigste Forelle zu grillen.

Was du dazu tun musst? Einfach ein Foto knipsen und es samt Rezept an community@heute.at senden, oder es in unserer App hochladen. Wie immer gilt: Für jedes Bild, das in der Zeitung abgedruckt wird, bedanken wir uns mit 50 Euro Leserhonorar!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)