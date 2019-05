Arbeiter pinkelt auf Grabsteine in Meidling

Ein unbekannter Mann sorgte am Montagnachmittag in Wien-Meidling für Aufregung. Bei Arbeiten auf einem Friedhof verspürte er plötzlich den Ruf der Natur.

Als er sich dann unbeobachtet fühlte, machte er sein Hosentürdl auf und ließ es einfach laufen. Allerdings wurde der Mann beim Anpinkeln von Grabsteinen von einem Leserreporter fotografiert. "Das ist eine Frechheit, sich an so einem Ort einfach zu erleichtern", so Augenzeuge Ismet gegenüber "Heute.at".

Ob es sich bei dem unbekannten Urinierer um einen Mitarbeiter einer externen Firma oder gar des Friedhofs handelt, ist unklar. Sicher ist, dass das wohl nicht der richtige Ort war, um das kleine Geschäft zu erledigen.

(zdz)