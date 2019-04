Feuerwehr-Auto kracht in Wiener Straßenbahn

Ein Fahrzeug der Wiener Berufsfeuerwehr ist auf dem Weg zu einem Einsatz am Freitag gegen 12 Uhr mit einer Straßenbahn kollidiert. Dabei wurde das Feuerwehrauto im Frontbereich beschädigt; mehrere Scheiben der Bim-Garnitur gingen zu Bruch.

Zwei Leichtverletzte

Zwei Passagiere trugen leichte Verletzungen davon – eine 77-Jährige erlitt eine Schnittwunde an der Hand, ein 54-Jähriger am Bein. Sie wurden nach der Versorgung durch die Wiener Berufsrettung umgehend in häusliche Pflege entlassen.

Das Einsatzfahrzeug war mit einer Besatzung von 6 Feuerwehrleuten unterwegs. Nach dem Unfall an der Kreuzung Panikengasse/Herbststraße wurde sofort ein Ersatzfahrzeug angefordert, so ein Sprecher zu "Heute".

Die Wiener Linien vermuten als Unfallursache, dass der Fahrer des Feuerwehrautos die herannahende Straßenbahn beim Abbiegen übersehen hat.

