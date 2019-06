Lehrling: "Frau fuhr mich an und flüchtete einfach"

Schreckliche Szene auf der Maroltingergasse in Ottakring: Am Donnerstagabend stieg der 19-jährige Batuhan um 22.30 Uhr aus seinem geparkten Auto aus, als ihn plötzlich ein weißer Kleinwagen anfuhr.

"Der Renault hat mich einfach von hinten erwischt", so der Lehrling gegenüber "Heute.at". Laut Polizei kam die Unfallenkerin erst einige Meter weiter zum Stillstand. Passanten kümmerten sich sofort um den verletzten 19-Jährigen.

"Die unbekannte Frau stieg aus ihrem Auto und teilte den Ersthelfern mit, sie habe nur die Türe angefahren und der Mann sei im Auto gesessen", so Polizeisprecher Paul Eidenberger. Während Augenzeugen den Verletzten behandelten, stieg sie wieder in ihr Auto und raste davon.

Hinweise auf flüchtige Lenkerin



Batuhan hat nach dem Unfall einige Erinnerungslücken, jedoch kann er sich an ein paar Details erinnern: "Die Frau war etwa 35-40 Jahre alt und hatte blonde Haare. Das Wiener Kennzeichen begann mit '11' und endete mit 'A'." Zudem riss sich die Lenkerin bei dem Aufprall ihren rechten Seitenspiegel ab - auch die rechte Seite des weißen Kleinwagens müsste laut Batuhan völlig demoliert sein.

Nachdem der verletzte 19-Jährige von der Rettung ins Spital gebracht wurde, verbrachte er dort 4 Tage. "Ich habe mehrere Schnittwunden am Oberschenkel, Oberarm, im Gesicht, in der linken Hand und am ganzen Körper Prellungen. Zudem spüre ich meine Finger durch den tiefen Schnitt in meiner Hand nicht mehr", so der Lehrling gegenüber "Heute.at".

Nun sucht er nach Zeugen, die die Frau oder das Unfallfahrzeug identifizieren könnten: "Ich hoffe die Frau meldet sich noch bei mir." Wann der Lehrling wieder arbeiten gehen kann ist unklar. Momentan befindet er sich in häuslicher Pflege.

(zdz)