HTL-Lehrer spuckt Schüler an, der zuckt komplett aus

Diese Aufnahmen machen einfach nur sprachlos! Ein Lehrer gerät in der HTL Ottakring mit einem Schüler so heftig in Streit, dass dieser den Burschen anspuckt. Der junge Mann verliert daraufhin ebenfalls die Nerven und stoßt den Lehrer gegen die Tafel. Dann bricht das Video ab.

In einem weiteren Video ist zu sehen, wie der Lehrer den Schüler an seinem T-Shirt festhält und ihn auffordert, mit ihm die Klasse zu verlassen. "Sie kommen jetzt mit zum Direktor", sagt der Lehrer zu dem Burschen.

Mitschüler versuchen Situation zu beruhigen

Einige der Klassenkameraden versuchen den Streit zu schlichten und die Lehrkraft sowie den Schüler zu beruhigen. Doch nicht alle sind auf Deeskalation aus - manche heizen die Stimmung sogar auf und lachen den Lehrer aus. Dann endet das Video, das bereits in den sozialen Medien die Runde macht.



Quelle: Leserreporter

In einem Mail an "Heute.at" wird zudem behauptet, dass die Lehrkraft in dem Video bereits des öfteren in solchen Szenarien involviert war.

Die Schule bestätigt den Vorfall auf Anfrage. "Der Lehrer hat hier eindeutig eine Grenze überschritten, die er nicht hätte überschreiten sollen", so Direktor Johannes Bachmair gegenüber

"Heute.at".

"Nichtiger Anlass"

Der Grund für den Streit soll ein "nichtiger Anlass" gewesen sein, so die Schulleitung. Es sei aber schwer festzustellen, wer den Konflikt begonnen habe.

Für den Lehrer hat die Spuckattacke jedenfalls Konsequenzen. Er werde die HTL mit Ende des Schuljahres verlassen, bestätigte die Schulleitung auf Nachfrage von "Heute.at". Ob und mit welchen Konsequenzen der Schüler rechnen muss, werde noch entschieden.

