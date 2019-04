Handy, Hintern, Haare – wer kennt sie besser?

Eigentlich müsste sie einen unschlagbaren Wissens-Vorsprung haben: Die 40-jährige Nora kennt ihre Nadia wortwörtlich seit diese in den Windeln lag – eine Zeit, an die das 16-jährige Töchterchen kaum Erinnerungen hat.

Wir wollten uns mit Gedankenspielen aber nicht zufrieden geben und stellten das Duo auf die Probe: Wer kennt die andere besser? Mit einer Reihe an Fragen fanden wir in der aktuellen Episode von "Mama Knows Best" heraus, ob es Mama wirklich am besten weiß! Das Ergebnis siehst du im Video oben!

Hast du ein Thema, das dir unter den Nägeln brennt? Eine Idee für eine Herausforderung? Was sollen Nora und Nadia in der nächsten Episode anstellen? Schreib uns an community@heute.at!

