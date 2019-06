Flaschen aus Wohnung geworfen 11. Juni 2019 10:45; Akt: 11.06.2019 10:53 Print

WEGA stürmt Wohnung in Wien-Donaustadt

Blaulichtgewitter am Montag in Wien-Donaustadt: Aus einer Wohnung flogen am späten Abend Gegenstände heraus. Passanten alarmierten die Polizei.