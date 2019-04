Was die Polizei bei ihrer 15-Stunden-Kontrolle fand

Die Schwerpunktaktion endete erst gegen Mitternacht, bis dahin hatte die Polizei vier Festnahmen und insgesamt 122 Identitätsfeststellungen zu verbuchen. Um etwa 9 Uhr der Startschuss".

Plantage ausgehoben

In einer Wohnung in Wien-Landstraße wurde eine Cannabis-Gewächsanlage mit rund 100 Pflanzen in Vollblüte, entsprechende technische Utensilien sowie geringe Mengen anderer Suchtmittel und mehrere tausend Euro Bargeld sichergestellt.

Ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger befindet sich deshalb in Haft. Gegen 10 Uhr wurde dann ein slowakischer Staatsangehöriger im Bereich des Franz-Jonas-Platzes in Wien-Floridsdorf kontrolliert und auf Grund eines Aufenthaltsverbotes festgenommen.

Waffe und Drogen sichergestellt

Bei rund 30 Identitätsfeststellungen um 15.30 Uhr im Bereich Kagran in Wien-Donaustadt wurden bei einem 30-Jährigen ein Butterfly-Messer und Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Der Österreicher wurde vorläufig festgenommen.

Ein 21-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger versuchte im Zuge einer Kontrolle zu flüchten, setzte einen Widerstand gegen die Staatsgewalt und konnte ebenfalls festgenommen werden.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)