Ex-Mann verschafft sich Zutritt, droht mit Messer

Nächste Messerattacke in Wien. Am Montagabend drang ein 57-jähriger Tatverdächtiger gewaltsam in die Wohnung seiner 46-jährigen Ex-Frau. Dort bedrohte der Serbe seine Ex mit einem Messer.

Anschließend ergriff er die Flucht. Der mutmaßliche Täter konnte noch im Nahbereich festgenommen werden und befindet sich nun in Haft!

Meldungen über Messerattacken häufen sich

Es war eine von mehreren Messerattacken, die sich in den vergangenen Tagen in der Hauptstadt zugetragen haben. Gestern wurde bekannt, dass eine Person in Wien-Währing mit einem Messer attackiert wurde.

Wie auch die aktuelle Tat trug sich eine weitere Attacke in Hernals zu: Ein Unbekannter attackierte am Sonntagabend ein Unbekannter drei Männer mit einem Messer und verletzte diese schwer.



(mr)