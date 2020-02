Nach ZiB: Üble Attacke auf "Model-Moderator"

Stefan Lenglinger (27) moderierte am Dienstag erstmals die "Zeit im Bild" um 20 Uhr. Im Anschluss kam es zu einem rassistischen Angriff auf Twitter.

"Alltagsrassismus immer wieder erlebt"

"Und warum brauchen wir jetzt einen Afro als Moderator?", postete Gerhard K. Heilig am Dienstagabend als Reaktion auf die ZiB 20. Er stellte in den Raum: "Damit wir uns langsam an die geplante Masseneinwanderung aus Afrika gewöhnen?"Bei Heilig handelt es sich um einen selbsternannten UN-Experten. Laut seiner Homepage fertigte er bereits mehrere Webseiten für die Vereinten Nationen an. Außerdem fertigte er einige demographische Studien zu China an.Der frischgebackene ZiB-Moderator reagierte auf Twitter auf das Posting. Er schrieb: "Freue mich über das inhaltlich konstruktive Feedback." Auch "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk wurde bereits auf den Kommentar von Heilig aufmerksam. Er meinte: "Man braucht eigentlich gar keine Klarnamenpflicht um Rassismus und Hass im Netz zu kontern. Die Leute outen sich selbst."Der 27-Jährige arbeitete vor kurzem noch als Model. Im vergangenen Jahr begann er das ORF-News-Format "Magazin 1" zu moderieren. Bereits damals sagte er, dass er schon negative Erfahrungen machen musste: "Leider habe ich Alltagsrassismus immer wieder erlebt." Man lerne, damit umzugehen. "Ich fühle mich grundsätzlich wohl und bin auf alles gefasst", so Lenglinger.