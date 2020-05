"Alle haben Roger Federer von seiner Frau abgeraten"

Ein Ex-Coach packt aus! Sven Groeneveld war Chefcoach der Schweizer Tennis-Herren, als Roger Federer ein junges Talent war. Er verrät ein pikantes Geheimnis hinter der Ehe der Ikone.

Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney hoffte Roger Federer auf eine Medaille, der damals 19-Jährige musste sich am Ende aber mit Platz vier zufrieden geben. Doch bei den Sommerspielen in Australien lernte er seine Ehefrau Mirka kennen. Eine zwanzigjährige Beziehung, die vielleicht nie begonnen hätte.Zumindest, wenn Federer auf sein Umfeld gehört hätte. Sein Ex-Coach Groeneveld plaudert aus: "Er hat alle gefragt, ob er mit ihr zusammengehen sollte. Alle haben ihm davon abgeraten, weil er noch so jung war und seine Freiheit genießen sollte."Doch Federer entschied sich anders - rückblickend ist auch der Trainer zufrieden, denn der Schweizer habe erst mit seiner Frau gelernt, die Emotionen in den Griff zu bekommen. "Dass er es dann doch gemacht hat, war die beste Entscheidung seines Lebens", grinst Groeneveld.Seit 2009 ist Federer mit seiner Mirka verheiratet. Die beiden haben vier Kinder. Die Zwillinge Myla Rose und Charlene kamen 2009 zur Welt, die 2014 geborenen Lennart und Leo sind ebenfalls Zwillinge.