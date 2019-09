"Airline lässt mich einen Tag vor Abreise im Stich"

Das Buchungsportal Amoma ist pleite. Ein "Heute"-Leser muss nun einen Tag vor seinem Reiseantritt ein neues Hotel buchen und bleibt wohl auf den Kosten sitzen.

Amoma war ein Vergleichsportal für Hotels und bot seinen Kunden attraktive Preise für Übernachtungen an. Auch "Heute"-Leser Martin (Name von Redaktion geändert) wollte für seine Freundin einen romantischen Städtetrip organisieren – dafür suchte sich der Wiener Paris aus.Damit die Überraschung auch reibungslos ablaufen konnte, buchte er bereits im Mai ein Zimmer für drei Nächte in der Stadt der Liebe. "Die Kosten für das Hotel beliefen sich auf etwa 300 Euro. Da dachte ich mir: geiler Preis, da schlag ich sofort zu", erzählt Martin.Einen Tag vor der Abreise wollte sich Martin den Weg vom Flughafen bis zum Hotel genauer anschauen, ging auf die Homepage von Amoma und erlebte eine böse Überraschung: Der Reiseveranstalter ist pleite.Auf der Homepage heißt es, dass Preisvergleichsseiten Amoma "nicht tragfähige finanzielle Bedingungen" aufzwingen würden. Dadurch werde die "Fortsetzung der Aktivitäten" unmöglich.Für Martin heißt das: Seine Reservierung ist ungültig. Laut Amoma sollen sich Kunden an das jeweilige Hotel vor Ort wenden.Einige Anrufe später erfährt Martin vom Hotel, dass es gar keine Buchung gebe und er sich ein neues suchen müsse. "Einen Tag vor der Abreise ein Zimmer in Paris zu finden ist nicht gerade einfach und um ein vielfaches teurer", ärgert sich der Wiener.Da er aber bereits den Flug bezahlt hat, bleibe ihm nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und nun eine neue Bleibe zu finden: "Sonst habe ich den Flug auch noch umsonst bezahlt."Auf den Amoma-Kosten bleibt er aber vorerst sitzen, denn Kunden sollen sich zwecks Rückerstattung an die Kreditkartenfirmen wenden. Die erklärten ihm aber bereits, dass sie aktuell sehr wenig ausrichten könnten und ihm nichts anderes übrig bleibt als zu warten. Ob er sein Geld zurück bekommt, ist noch unklar.