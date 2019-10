"Ansteckend": Schwule Wirte übelst beschimpft

Die Zeilen trafen Michael und Markus Reiter mitten ins Herz: In einem anonymen Brief wurde das Tiroler Ehepaar übelst beschimpft, weil es homosexuell ist. "Wir haben Anzeige erstattet!"

Anonymer Hass-Brief

Der Gasthof Hotel Eiserne Hand

Ihre große Liebe besiegelten Michael (32) und Markus (43) Reiter nach fast 13 Jahren mit einer Traumhochzeit in ihrer Heimat im Pillerseetal (T). "Ich lebe seit meinem 16. Lebensjahr offen schwul. Wir hatten das Gefühl, dass sich alle im Ort für uns freuen, als wir vor einem Monat romantisch Ja sagten", erzählt Michael im-Gespräch. "Leider lagen wir damit offenbar falsch."Vergangenen Dienstag wurde den Frischvermählten ein Brief in ihren "Gasthof Hotel Eiserne Hand" in Fieberbrunn zugestellt, der sie "zutiefst geschockt" hat. Der anonyme Schreiber hetzt darin gegen das homosexuelle Paar, konkret gegen Michael, dessen Familie den Gasthof in fünfter Generation führt: "Dass du in der Schwulenszene unterwegs bist, ist uns allen längst bekannt. Wir Fieberbrunner werden auf jeden Fall dein Gasthaus meiden. Ansteckungsgefahr. Wir werden es auch so vielen Gästen wie möglich weiterleiten." Die Eheleute haben Anzeige erstattet. "Das ist wichtig, falls da noch was passiert." Auch auf Facebook haben sie den Brief veröffentlicht. "Unser Posting wurde eine halbe Million Mal geteilt. Wir bekommen nur positives Feedback, das tut sehr gut", freuen sich die Eheleute.