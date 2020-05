"Beängstigend!" Robben ging auf Bayern-Talent los

Mit Arjen Robben war beim FC Bayern nicht immer gut Kirschen essen. Ein Talent der Münchner erzählt jetzt, wie schnell der Holländer schon beim Training die Nerven wegschmiss.

Im "Underdog Soccer Podcast" ließ Bayerns-Abwehrtalent Chris Richards seine ersten Tage beim deutschen Rekordmeister im Sommer 2016 noch einmal Revue passieren.Ein Mitspieler hat sich dabei besonders in die Erinnerungen des 20-jährigen US-Amerikaners eingebrannt: Der zum Ende der letzten Saison zurückgetretene Flügelstürmer Arjen Robben."In meiner ersten Woche hier wurde ich von Arjen Robben auf links gezogen. Ich habe die Trainingsübung damals nicht richtig ausgeführt und ein paar Mal Mist gebaut", erinnert sich Richards, der aber nicht mit folgender Reaktion des Niederländers rechnete: "Er ist dann einfach auf mich losgegangen. Ich dachte 'Wow, das ist ein beängstigender Moment.'"Wie Richards Österreichs Superstar David Alaba bei den Bayern kennenlernte, verrät er nicht. Dafür gerät er bei drei weiteren Mitspielern so richtig ins Schwärmen: "Lewandowski ist nicht aufzuhalten. Aber ich musste im Training auch schon gegen Kingsley Coman und Serge Gnabry antreten. Wenn du da nicht richtig postiert bist, dann ziehen die gnadenlos an dir vorbei."Bisher muss sich Richards noch mit Einsätzen in der zweiten Mannschaft der Bayern in der dritten Liga begnügen – seine Ziele beim "Stern des Südens" sind aber dennoch hochgesteckt: "Hoffentlich werde ich eines Tages eine Bayern-Legende."