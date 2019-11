"Das Auto wurde buchstäblich zerquetscht"

Der Verkehr auf der A3 in Richtung Zürich muss über die Kantonsstraße umgeleitet werden. Der Grund ist ein Unfall am Nordportal des Bözbergtunnels.

Vor dem Nordportal des Bözbergtunnels der A3 bei Effingen AG ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Wie Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, zu "20 Minuten" sagt, muss von mehreren Toten ausgegangen werden.Wie viele es tatsächlich sind, sei zurzeit schwer zu sagen: "Es liegt eine spezielle Situation vor. Das betroffene Auto wurde massiv zerquetscht. Wir wissen, dass im Auto mehrere Leute drin sind, aber können noch nicht sagen, wie viele." Dass es keine Überlebenden gibt, sei durch die vorliegende Situation von Anfang an klar gewesen. Das Auto werde nun auf einen Werkhof gebracht: "Dort wird sich die fatale Situation dann zeigen."Unfallverursacher sei der Fahrer eines weißen Porsches, der mit einer massiv hohen Geschwindigkeit von hinten in das rote Auto gefahren sei. Dieses sei daraufhin in das Heck eines Lastwagens gequetscht worden. Die Schäden seien enorm, es lasse sich nicht einmal die Marke erkennen, so Graser.Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Laut Angaben von Tele M1 wollte der Mann fliehen, konnte jedoch von der Polizei festgenommen werden. Graser: "Wieso der Mann fliehen wollte, ist noch unklar und wird abgeklärt."Der Unfall ereignete sich laut Informationen der Kantonspolizei Aargau auf Twitter auf der Fahrbahn in Richtung Zürich. Polizei und Ambulanz sind vor Ort. Der Verkehr in Richtung Zürich wird beim Anschluss Frick von der Autobahn ab- und auf die Kantonsstraße umgeleitet.