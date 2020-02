"Das Coronavirus gab es doch immer schon"

Wird die Bedrohung durch SARS-CoV-2 übertrieben? In sozialen Netzwerken kursieren Meldungen, denen zufolge das aktuelle Virus ein alter Hut ist. Wir klären auf.

Potenziell gefährliche Falschinformationen kursieren derzeit auf Facebook und in anderen sozialen Netzwerken: Nutzer veröffentlichen Bilder von alten Flaschen mit Desinfektions- und Putzmitteln, auf denen eine Wirkung gegen das Coronavirus aufgeführt ist. Der Vorwurf: Corona habe es immer schon gegeben, die derzeitige Aufregung sei maßlos übertrieben. Erste Verschwörungstheorien werden laut.Die Wahrheit ist: Coronaviren wurden erstmals in den 1960er Jahren identifiziert. Der Name leitet sich von ihrem Aussehen ab – sie sind von zackenartigen Strukturen umgeben, die an eine Krone erinnern. Coronaviren lösen potenziell tödliche Krankheiten aus, in der Vergangenheit zählten MERS und SARS dazu.Jener Sprössling der Coronaviren-Familie, der derzeit auf der ganzen Welt Besorgnis erregt, wurde im Jänner 2020 in China identifiziert. Er wurde SARS-CoV-2 getauft und ist in dieser Form neu. Im Vergleich zu vergangenen Ausbrüchen ist das aktuelle Coronavirus relativ ansteckend.Das Problem: Die Krankheit Covid-19 weist eine lange Inkubationszeit von zwei Wochen auf. In diesem Zeitraum zeigen Patienten keine Symptome, können das Virus aber bereits an andere Menschen weitergeben. Auch, wenn die Mortalitätsrate von Covid-19 nach aktuellem Wissensstand "nur" bei 2 bis 2,5 Prozent liegt, könnte die weltweite Ausbreitung der Viruserkrankung eine große Zahl an Menschen das Leben kosten.Zum Vergleich: Auch bei der Spanische Grippe betrug die Sterblichkeitsrate etwa 2,5 Prozent. Sie forderte zwischen 1918 und 1920 mindestens 25 Millionen Todesopfer – ein gewisses Maß an Besorgnis ist also durchaus angebracht.