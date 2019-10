"Das war ein schöner Schlag ins Gesicht"

Gegen Liverpool verloren – und trotzdem ein Sieger. Mit beherztem Offensivfußball hat Red Bull Salzburg auch bei der 3:4-Niederlage in Liverpool für Aufsehen gesorgt. Auch bei "Reds"-Coach Jürgen Klopp, der ganz tief durchatmete.

"Das war eine ganz wichtige Lektion, die wir da heute gekriegt haben", atmete ein extrem aufgekratzter Liverpool-Coach Klopp beitief durch. "Wir haben so viele Spiele gewonnen. da ist es nicht so leicht, Kritik anzunehmen. Das war heute ein schöner Schlag ins Gesicht. Jetzt wissen wir, wo wir ansetzen müssen. Aber die drei Punkte haben wir jetzt einmal", so Klopp weiter.Die Salzburger waren trotz der Pleite besonders stolz auf ihre Leistung. Allen voran Kapitän Andreas Ulmer, der sogar der ganz großen Sensation nachtrauerte. "Wie wir uns da zurückgekämpft haben, war richtig stark. Schade, dass wir nach dem 3:3 nicht nachlegen konnten. Ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit unser Gesicht gezeigt haben. Und das hat jedem sehr gut gefallen."Coach Jesse Marsch haderte mit den zu verhaltenen ersten 35 Minuten. "Wir hatten zu viel Respekt vor dem Gegner, keine Intensität, keinen Willen. Wir haben so oft darüber gesprochen, dass wir mit Selbstvertrauen auftreten müssen. Daraus müssen wir jetzt lernen, denn wir haben gesehen, dass wir mitspielen können."Keeper Cican Stankovic musste zwar gleich vier Mal hinter sich greifen, freute sich trotzdem über einen ganz besonderen Jubel der "Reds"-Fans. "Als ich vor der zweiten Hälfte auf ihr Tor zugelaufen bin, haben mir die Liverpool-Fans applaudiert. So etwas hab ich noch nie erlebt."Stankovic sprach auch über die Kabinen-Ansprache des Salzburg-Trainers, die Früchte getragen hatte, glichen die Bullen doch nach dem Seitenwechsel zum 3:3 aus. . "Der Coach hat zu uns gesagt, wir sollen das spielen, was wir zuletzt gespielt haben, sollen das zeigen, was wir können. Nach der Pause war es ein ganz anderes Spiel."