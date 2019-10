Neues Schanigarten-Lokal am Linzer Hauptplatz

Seit Dienstag gibt es die Gastro-Kette "Dean & David" auch in Linz. "Heute" verlost 1x2 Hauptgerichte plus zwei Getränke im neuen Lokal am Hauptplatz.

Nach Wien und Graz nun also auch in Linz: Seit Dienstag belebt die Münchner Gastro-Kette "Dean & David" den Linzer Hauptplatz. Am jetzigen Standort des Lokals befand sich noch im letzten Jahr eine Bipa-Filiale."Unser Schanigarten war heute Mittag schon brechend voll", freut sich Geschäftsführer Christoph Hellwagner im-Gespräch.Unsere Speisen verbinden Genuss und Qualität mit gesunder, leichter Ernährung. Das Geheimnis von "Dean & David" liegt dabei im Detail. Denn wir verarbeiten nur qualitativ hochwertige Zutaten, die weder Geschmacksverstärker noch Farb- oder Konservierungsstoffe enthalten – einfaches, gesundes, von Hand zubereitetes Essen – damit wirbt das Unternehmen auf seiner Homepage.Highlights sind neben Menüs unter anderem Salate, Bowls und Sandwiches.Für alle die jetzt neugierig geworden sind, verlost1x2 Hauptgerichte plus zwei Getränke beim neuen Standort am Linzer Hauptplatz.Einfach Fan unserer Facebook-Seite werden, Beitrag liken und kommentieren, wen du mitnehmen möchtest.Die Gewinner werden per Privatnachricht verständigt!Also: Postfach checken nicht vergessen!Ausgelost wird per Zufallsprinzip. Achtung! Aus organisatorischen Gründen ist der Gewinn nicht übertragbar.Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Es wird darauf hingewiesen, dass der Beitrag keine Rechte Dritter verletzt.