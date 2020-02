"Der Elfer war Pech", aber LASK freut 1:1 in Holland

Der LASK fliegt mit gemischten Gefühlen aus Holland nach Hause. Gegen den AZ Alkmaar hatten die Linzer zahlreiche Chancen, am Ende reichte es wegen es späten Elfers "nur" zu einem 1:1. Die Reaktionen der LASK-Akteure gibt's hier!

"Das Gegentor war Pech, aber es war die richtige Entscheidung. Es war ein extrem schwieriges Spiel. Ich glaube, dass wir es gut überstanden haben, ein gutes Ergebnis erzielt haben", meint LASK-Trainer Valerien Ismael.Der Franzose weiß aber auch, dass mehr drin war: "Phasenweise hatten wir in der zweiten Hälfte die Kontrolle und hatten die Möglichkeit auf das 2:0."Das Wetter will Ismaeal nicht als Ausrede hernehmen: "Wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Wetter. Der Wind hat alles durcheinander gewirbelt. Der Boden war seifig, rutschig."Das liegt auch daran, dass der AZ Alkmaar große Probleme mit dem Stadion hat, nach einem Sturm-Unfall im Vorjahr musste der Verein das komplette Dach abmontieren. Die Fans saßen und standen 90 Minuten lang in Regen und Wind.Torschütze Marco Raguz freut sich schon auf das Rückspiel: "Das Auswärtstor war wichtig. Jetzt freuen wir uns auf das Rückspiel und wollen das nach Hause schaukeln!"