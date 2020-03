Corona-Isolation: "Einsame bat mich, mit ihr zu plaudern"

"Etwas Gutes kann jeder tun", schreibt eine Leserin und erzählt gegenüber "Heute" ihre herzerwärmende Geschichte, die besonders in schwierigen Zeiten einen Zusammenhalt widerspiegelt.

"Traut euch Menschen anzusprechen"

In Zeiten des Coronavirus ist die Isolation für Menschen die alleine wohnen besonders schwierig. Das erkannte auch eine ""-Leserreporterin, die trotz der momentanen Situation einer Frau ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte."Ich bin gerade mit meiner Hündin Lilli Gassi gewesen, als eine Frau aus einem Haus im zweiten Stock nach mir rief", beginnt die Leserin ihren Tagesablauf am Mittwoch zu schildern. "Sie fragte mich, ob ich mit ihr reden könnte, weil sie alleine sei und niemanden hätte."Die Frau sei laut der Leserin sehr einsam, weil ihr besonders wer zum Reden fehlen würde. "Meine erste Frage war, ob sie versorgt wäre oder etwas brauchen würde", erzählt sie weiter. "Aber sie sagte mir, dass sie alles habe und für zwei Wochen versorgt wäre."Weil die ""-Leserin mit ihrer Hündin sowieso täglich vier bis fünfmal raus muss, machte sie sich mit der Frau bestimmte Zeiten aus, an denen sie sich unter dem Fenster treffen würden."Ich möchte damit nur sagen, dass sich jeder trauen soll, andere Menschen anzusprechen oder ihnen zuzuwinken, wenn sie aus dem Fenster schauen. Immerhin konnte ich eine Frau zum Lächeln bringen. Und sie mich auch."