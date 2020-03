Bundeskanzlerin Angela Merkel hat alle Menschen in Deutschland in einem dramatischen Appell aufgefordert, beim Kampf gegen das Coronavirus zu helfen.

"Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst", sagte Merkel am Mittwoch in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung. "Wir müssen das Risiko, dass der eine den anderen ansteckt, so begrenzen, wie wir nur können", mahnte sie und bat alle, sich an die Abstandsregeln zu halten. "Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt."