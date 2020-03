"Es rafft die Alten dahin, das ist nur gerecht"

Der Kinderchor des Radiosenders WDR löste mit dem Lied "Oma ist ne Umweltsau" im Dezember eine Welle der Empörung aus. Nun ein neuer Skandal.

Nun sorgt ein Satireformat der ARD-Jugendwelle Funk für einen Skandal. In einem Video des "Bohemian Browser Ballett" sagt Satiriker Schlecky Silberstein, dass das Coronavirus nur fair sei, denn "es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos. Das ist nur gerecht, hat doch die Generation 65+ diesen Planeten in den letzten fünfzig Jahren voll gegen die Wand gefahren".Weiter heißt in dem rund zweiminütigen Video, dass es sowieso "viel zu viele von uns" gebe. "Mit weniger Menschen gibt es weniger Ressourcenknappheit und damit weniger Hunger, weniger Krieg und weniger Fluchtursache." Somit sei das Coronavirus womöglich nur ein "schöner und sinnvoller Reflex der Natur, um uns Menschen mal wieder zu sagen, wer hier eigentlich die Hosen an hat. Corona ist deshalb da, weil wir es nicht anders verdient haben".