"Fraglich, ob Wiener Bäder heuer überhaupt öffnen"

Schon jetzt steht fest, dass im Mai und wohl auch im Juni die städtischen Bäder geschlossen bleiben, so ein Sprecher. Womöglich sperren sie diesen Sommer gar nicht auf.

Zwar gibt es seit dieser Woche erste Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen (auch bei einigen Sportstätten), aber die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin. Das führt nun dazu, dass der traditionelle Badebeginn der städtischen Wiener Bäder sich heuer vom 1. Mai deutlich nach hinten verschiebt. Wann die Bäder allgemein wieder aufsperren dürfen, ist laut dem Sportministerium derzeit noch nicht beantwortbar.Bis inklusive Juni werden sie wohl mindestens geschlossen bleiben, sagte auch Martin Kotinsky von der MA 44 (Wiener Bäder) dem "Standard". Derzeit könnten aufgrund der Corona-Beschränkungen die Saisonvorbereitungsarbeiten nur "minimalst" stattfinden. "Und wir können nicht auf Verdacht 300 bis 400 Leute, die wir zusätzlich für die Sommersaison brauchen, einstellen."Das brauche alles seine Vorlaufzeit. "Wir wollen uns nicht dem Verdacht aussetzen, Millionen Euro in den Sand zu setzen", so der Sprecher. Noch weiß zudem niemand, wie man etwa die vorgegebenen Abstände von einem Meter an den Eingängen und im Bad selbst sicherstellen kann. Dazu ist ja auch eine Zugangsbeschränkung pro Quadratmeter Badfläche denkbar, wie es sie derzeit in den Geschäften gibt.Kurzum: "Wir hängen komplett in der Luft", so Kotinsky. "Keiner weiß derzeit, ob eine Saison stattfinden kann. Es ist fraglich, ob die Wiener Bäder überhaupt aufsperren."